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Увидев на скамейке оставленный детский рюкзак, сызранец забрал его себе и ушел

3 октября 2024 10:09
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Увидев на скамейке оставленный рюкзак, сызранец забрал его себе и ушел

В полицию обратилась жительница города Саратов 1984 года рождения с заявлением о хищении имущества. Материальный ущерб потерпевшая оценила в размере более 18 000 рублей.

         Из опроса заявительницы полицейские выяснили, что женщина вместе с дочкой находились в Сызрани проездом.  Во время прогулки по Набережной отвлеклись на фотосессию и не заметили, как неизвестный злоумышленник тайно похитил детский рюкзак, оставленный на скамейке, в котором находился сотовый телефон и кошелек с карманными деньгами девочки.

В результате проведенных мероприятий, полицейские выяснили, что к совершению преступления может быть причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Сызрани 2003 года рождения. Сотрудники полиции установили возможные места нахождения подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса молодой человек в совершении преступления сознался и пояснил полицейским, что наличные, около двух тысяч, потратил на собственные нужды, а телефон подарил своей девушке, не сообщая ей о том, что он похищен.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» 21-летнему жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».  В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Потерпевшей телефон вернули, оставшуюся сумму материального ущерба подозреваемый возместил в полном объеме.

 

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