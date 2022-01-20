Установлен тольяттинец, избивший подростка в маршрутке

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Как сообщалось ранее, вечером 7 января текущего года в маршрутном такси, которое следовало по Центральному району г. Тольятти, неизвестный мужчина во время внезапно возникнувшего конфликта на фоне неприязненных отношений нанес побои несовершеннолетнему 2005 года рождения. Мужчину возмутило, что молодой человек не уступил ему место в общественном транспорте. Несовершеннолетний обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

О произошедшем мальчик рассказал родителям и мама незамедлительно сообщила об инциденте в полицию.

Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне транспортного средства. С целью установления подозреваемого распространили информацию в СМИ и сети Интернет. На следующий день мужчина сам явился в отдел полиции, где признал свою вину в совершенном правонарушении и пояснил, что не отдавал отчет своим действиям.

В ходе опроса ранее не судимый 65-летний местный житель пояснил, что не обдуманно совместил прием алкоголя и лекарственных препаратов, не предвидя последствий.

По результатам проверки в отношении мужчины составлен административный протокол, предусмотренный ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.