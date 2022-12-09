Ущерб России от коррупции в 2022 году превысил 37 млрд рублей

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Впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба. Об сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

В интервью ТАСС, посвященному Международному дню борьбы с коррупцией, генпрокурор отметил, что только за 9 месяцев этого года размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей.

"Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 миллиарда рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 миллиарда рублей", – сказал Краснов.

Также он сообщил, что в России растет число выявляемых фактов взяток. По его словам, задача генпрокуратуры заключается в том, чтобы настроить весь правоохранительный механизм на четкую и слаженную работу по выявлению всех без исключения фактов коррупции.

Кроме того, Краснов отметил, что в 2022 году выявлено фактов получения взяток на общую сумму почти 2 млрд рублей. При этом средняя сумма полученной взятки по расследованным преступлениям составляет более полумиллиона рублей, пишет Смотрим.

Ранее Краснов отмечал, что правоохранительные органы усилили борьбу с коррупцией, разрушив миф о неприкасаемости высокопоставленных коррупционеров. Их привлечение к уголовной ответственности уже далеко не редкость, добавил генпрокурор.