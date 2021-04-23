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Закон Происшествия Криминал

Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 

23 апреля 2021 10:26
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Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве 

В прошлом месяце был запущен судебный процесс по самому масштабному делу для Ульяновской области, связанному с неправомерными действиями в страховании. На скамье подсудимых оказались 33 жителя региона, совершившие более 80 эпизодов мошенничества и похитившие более 35 млн рублей у крупнейших страховых компаний. Как отмечают представители судебной структуры, это дело самое массовое и масштабное за последние 20-30 лет. 

В течение пяти лет организаторы сообщества привлекали к участию в своих неправомерных действиях друзей и родственников. Все вместе они работали по одной схеме: организовывали фиктивные ДТП, чтобы потом получать страховые выплаты на крупные суммы. Как стало известно в ходе расследования, члены организованной группировки, в основном, использовали дорогостоящие иномарки, меняли на них запчасти на поврежденные и в нелюдных местах разыгрывали сцены аварий. За масштабность действий обвиняемым вменяется две статьи: мошенничество в сфере страхования (159.5 УК РФ), а также создание и участие в преступном сообществе (210 УК РФ). Как стало известно, следователи создают прецедент – в Ульяновске еще не вменяли последнюю из перечисленных статей. Таким образом, максимальным возможным сроком наказания для обвиняемых будет заключение в тюрьме сроком до 20 лет.

Согласно статистике ВСС (имеется в распоряжении информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза», по сравнению с 2019 годом, в 2020 году в Ульяновской области количество возбуждаемых уголовных дел по заявлениям по фактам мошенничества от страховых компаний выросло. В 2019г. году этот показатель составлял 11,73% по всем видам страхования и 11,18% по сфере ОСАГО. В 2020г. эти показатели увеличились: до 13,64% и до целых 14%. Это наглядный показатель повышения эффективности кооперативной работы страховых компаний и правоохранительных органов.  

Информационный проект

«Страхование: Общественная экспертиза» 

Теги: криминал мошенники

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