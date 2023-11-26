Уличный грабитель вырвал из рук тольяттинца мобильник и сдал его в ломбард

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В конце октября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1997 года рождения, который сообщил, что неизвестный мужчина вырвал у него из рук сотовый телефон и убежал.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту происшествия территории, поквартирных обход близ стоящих домов, установили и опросили очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного имущества и получили информацию, что сотовый телефон сдал в ломбард безработный местный житель 1980 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили места возможного нахождения и задержали злоумышленника. В ходе опроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что вырученные в ломбарде деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время отделом дознания Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.