Укравшего забор вора в Приволжье нашли по следам на снегу

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Житель села Екатериновка Самарской области обнаружил отсутствие забора на принадлежащем ему земельном участке и обратился за помощью в полицию. Заявитель 1951 года рождения пояснил, что у него в собственности имеется земельный участок на окраине села, который до недавнего времени был огорожен забором из 10 чугунных труб и сети «рабица».

По указанному мужчиной адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр участка, в ходе которого обнаружили ямы по всему периметру и множество фрагментов следов обуви на свежевыпавшем снегу.

Эти следы вывели сотрудников полиции к частному дому, расположенному рядом с местом происшествия. Проживающий в нем мужчина при виде полицейских проявил беспокойство, которое вызвало подозрение правоохранителей. Местного жителя 1967 года рождения, неоднократно судимого за имущественные преступления, стражи порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина дал признательные показания и пояснил, что чугунные трубы соседа выкопал и продал случайному знакомому, который увез их в неизвестном направлении. Вырученные деньги задержанный потратил на личные нужды.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.