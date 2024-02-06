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Учительница из Тольятти потеряла миллион, доверившись злоумышленникам

6 февраля 2024 13:05
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Учительница из Тольятти потеряла миллион, доверившись злоумышленникам

62-летняя жительница города Тольятти, работающая учителем в одной из местных школ, обратилась в полицию с заявлением о хищении.

 Женщине в мессенджер поступило сообщение от, якобы, сотрудника одного из банков России. Незнакомец сообщил, что прямо сейчас на женщину пытаются оформить кредит и под предлогом предотвращения незаконного действия, предложил свою помощь. Для этого злоумышленнику нужны были всего лишь личные данные тольяттинки. Доверившись «сотруднику банка», она озвучила личную информацию, после чего, на женщину оформили и обналичили кредит более чем на 1 000 000 рублей. 

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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