Учительница из Тольятти перевела больше миллиона рублей мошеннику

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Поздно вечером жительнице Тольятти 1962 года рождения, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники. Чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, тольяттинка пошла в ближайший банкомат и перечислила на указанный счет 1 миллион 2 тысячи рублей.

Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.