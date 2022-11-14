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Учительница из Тольятти перевела больше миллиона рублей мошеннику

14 ноября 2022 09:30
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Учительница из Тольятти перевела больше миллиона рублей мошеннику

Поздно вечером жительнице Тольятти 1962 года рождения, работающей учителем, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее денежными средствами, хранящимися на банковской карте, хотят завладеть мошенники. Чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, тольяттинка пошла в ближайший банкомат и перечислила на указанный счет 1 миллион 2 тысячи рублей. 

Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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