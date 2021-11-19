Учительница из Самары отправила 400 тысяч рублей мошеннику

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Осторожно, мошенники! "Сотрудники банка" могут оказаться не теми, за кого себя выдают!



В Самаре женщине 1978 года рождения, работающей учителем в одной из местной школ, позвонил незнакомец и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщил, что кто-то пытается оформить в банке кредит на её имя. В целях обеспечения сохранности накоплений гражданки, "сотрудник банка" перевел звонок на "сотрудника правоохранительных органов". Услышав, что за участие в мошеннических схемах грозит уголовная ответственность, женщина отправилась в банк спасать свои накопления. Следуя полученным инструкциям, потерпевшая оформила кредит, добавила свыше 70 тысяч рублей с накопительного вклада, а затем перевела всю сумму на счета виртуальных банковских карт, которые ей назвал мошенник. Таким образом доверчивая гражданка лишилась более четырёхсот тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.