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У жителя Шигонского района нашли 260 граммов марихуаны

17 мая 2021 11:27
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У жителя Шигонского района нашли 260 граммов марихуаны

В полицию поступила оперативная информация о том, что житель Шигонского района может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый. В помещении полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Экспертами установлено, что изъятым  является  наркотическое средство марихуана, массой в высушенном виде - 260 грамм.

Подозреваемый – ранее не судимый житель Шигонского района 2002  года  рождения, пояснил стражам порядка, что хранил наркотик для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.

Теги: наркотики наркоторговля Стоп Наркотик

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