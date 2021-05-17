У жителя Шигонского района нашли 260 граммов марихуаны

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В полицию поступила оперативная информация о том, что житель Шигонского района может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Правоохранители провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый. В помещении полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Экспертами установлено, что изъятым является наркотическое средство марихуана, массой в высушенном виде - 260 грамм.

Подозреваемый – ранее не судимый житель Шигонского района 2002 года рождения, пояснил стражам порядка, что хранил наркотик для собственного употребления, без цели сбыта. В настоящее время данная информация тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.