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У жителя Приволжского района нашли коноплю в шкафу и на чердаке

25 августа 2021 13:40
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У жителя Приволжского района нашли коноплю в шкафу и на чердаке

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1996 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

На чердаке дома и в шкафу одной из комнат они обнаружили и изъяли два свертка с измельченным веществом, предположительно, растительного происхождения и три - с частями растений серо-зеленого цвета, внешне похожими на коноплю.

Установлено, что измельченное вещество является наркотическим средством – марихуана, общим весом 13,50 грамм, в значительном размере. Части растений серо-зеленого цвета являются наркотикосодержащим растением конопля, общим весом 469,23 грамма, что относится к крупному размеру.

Как установили оперативники, злоумышленник выращивал растения в поле, часть которых собрал и засушил для дальнейшего употребления без цели сбыта. Эта версия тщательно проверяется полицейскими. Ранее, по данным полиции, мужчина был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: наркосодержащие растения Стоп Наркотик

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