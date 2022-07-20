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У жителя Похвистнево украли уличную чугунную плитку

20 июля 2022 10:14
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У жителя Похвистнево украли уличную чугунную плитку

В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» с заявлением обратился местный житель 1982 года рождения. Мужчина сообщил, что он забыл закрыть дверь калитки, когда уходил из дома, и у него со двора  была похищена чугунная плитка, которая устилала уличную площадку. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более чем 13 000 рублей.

Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили возможные места сбыта похищенного имущества и обнаружили в одном из пунктов приема металлолома схожую по описанию плитку. Оперативники опросили сотрудника пункта приема, который пояснил, что данное изделие привез мужчина на автомобиле такси и при сдаче металлолома предъявил паспорт, сведения которого занесли учетную документацию пункта. Паспортные данные были переданы участковому уполномоченному полиции, который сразу узнал своего подучетного - ранее неоднократно судимого местного жителя  1989 года рождения. Установив места возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  В ходе опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что похитил имущество ради получения денежных средств, так как сам нигде не работает.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража Уголовное дело

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