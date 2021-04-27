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У жителя Пензенской области в Сызрани нашли героин

27 апреля 2021 13:55
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У жителя Пензенской области в Сызрани нашли героин

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечена противоправная деятельность 30-летнего жителя г. Кузнецка Пензенской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере на территории города Сызрани.

Сотрудниками транспортной полиции подозреваемый был задержан в черте города и доставлен в дежурную часть Сызранского линейного отдела для проведения личного досмотра. В ходе которого в личных вещах задержанного были обнаружены 13 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

В ходе дальнейшей реализации оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли из тайников восемь закладок с наркотическим средством, приготовленным подозреваемыми для последующего сбыта на территории г. Сызрани Самарской области.

Кроме того, в ходе проведения обыска жилища в съемной квартире, которую снял в Сызрани подозреваемый, также были обнаружены и изъяты 56 расфасованных свертков и один полимерный пакет с не расфасованным веществом весом 182,63 грамма. А также были обнаружены приспособления, предназначенные для расфасовки указанного наркотического средства – электронные весы, полимерные пакетики и скотч.

По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «героин» в крупном размере, общей массой около 210 граммов.

По данным следствия установлено, что подозреваемый приобрел партию наркотика в г. Москве через телефонное приложение для дальнейшего распространения его на территории города Сызрани путем закладок с использованием сети «Интернет». На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.  

Теги: героин наркоторговля Стоп Наркотик

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