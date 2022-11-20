У жителя Исаклинского района нашли порох

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Правоохранители выехали по месту жительства мужчины 1985 года рождения, где в присутствии понятых провели осмотр дома и гаража, в ходе которого обнаружили и изъяли несколько емкостей с веществом, похожим на порох.

Вещество оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое – это бездымный порох промышленного изготовления общей массой более 180 грамм, метательного действия, пригодный для производства выстрела.

По информации сотрудников уголовного розыска, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и применение насилия в отношении представителя власти, а так же к административной ответственности за побои и употребление запрещенных веществ. Задержанный пояснил полицейским, что порох у него остался с того времени, когда он был владельцем зарегистрированного в установленном законом порядке гладкоствольного охотничьего оружия. Тогда он приобрел вещество в специализированном магазине для самостоятельного снаряжения патронов. На момент задержания разрешения на оружие у мужчины не было.

Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району в отношении безработного местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) возбуждено уголовное дело.