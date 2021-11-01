У жителя Борского района нашли 900 г конопли

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В ходе оперативных мероприятий, проводимых в рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» оперативникам МО МВД России «Борский» поступила информация о том, что житель села Богатое причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Оперативники совместно с коллегами из областного главка полиции выехали по месту жительства мужчины.

При обследовании домовладения полицейские обнаружили и изъяли куст растения, внешне похожего на коноплю, а также пластиковую бутылку и бумажный сверток с засушенными частями растений, всё изъятое направили на исследование в Экспертно – криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам проведенного исследования установлено, что предоставленное на экспертизу вещество является наркосодержащим растением – конопля и её высушенные части. Общий вес изъятого составил около 900 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Хозяин домовладения рассказал полицейским, что употребляет наркотики и хранил их для себя, без цели сбыта. Эта версия проверяется оперативниками.

Следственным отделением МО МВД России «Борский» в отношении ранее не судимого безработного подозреваемого 1991 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.