У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик

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Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Жигулевск. Незадолго до полуночи стражи правопорядка получили ориентировку на преступника, совершившего кражу из магазина.

Отрабатывая пути возможного отхода злоумышленника, в кустах недалеко от школы патрульные заметили спрятавшегося мужчину. Росгвардейцы решили проверить его на причастность к противоправному деянию. Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина попытался скрыться, при этом бросив на землю шприц, который держал в руке, и пакетик с неизвестным веществом. Стражи правопорядка задержали правонарушителя и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Эксперты дали заключение, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой почти 1,5 грамма. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 чт. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».