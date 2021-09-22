Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких лет пожилая самарчанка становилась жертвой внука
На протяжении нескольких лет пожилая самарчанка становилась жертвой внука
Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43
Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43
Премьера оперы «Игроки» состоится в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век» в Самаре
Премьера оперы «Игроки» состоится в рамках фестиваля «Шостакович ХХ век» в Самаре
Самарские приставы нашли разыскиваемого отцом-эстонцем ребенка
Самарские приставы нашли разыскиваемого отцом-эстонцем ребенка
У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик
У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик
Прогресс по всем национальным целям развития России должен быть достигнут к 2024 году
Прогресс по всем национальным целям развития России должен быть достигнут к 2024 году
Самарская область вошла в десятку по количеству камер на дорогах
Самарская область вошла в десятку по количеству камер на дорогах
Роспотребнадзор рассказал о дальнейшем развитии штаммов COVID
Роспотребнадзор рассказал о дальнейшем развитии штаммов COVID
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.21
-0.12
EUR 85.86
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик

22 сентября 2021 09:54
82
У задержанного росгвардейцами мужчины изъяли наркотик

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в городе Жигулевск. Незадолго до полуночи стражи правопорядка получили ориентировку на преступника, совершившего кражу из магазина.

Отрабатывая пути возможного отхода злоумышленника, в кустах недалеко от школы патрульные заметили спрятавшегося мужчину. Росгвардейцы решили проверить его на причастность к противоправному деянию. Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина попытался скрыться, при этом бросив на землю шприц, который держал в руке, и пакетик с неизвестным веществом. Стражи правопорядка задержали правонарушителя и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции.

Эксперты дали заключение, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой почти 1,5 грамма. Сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 чт. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теги: Росгвардия Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За восемь месяцев полиция провела 18 профилактических мероприятий в развлекательных заведениях Самарской области
21 сентября 2021, 13:35
За восемь месяцев полиция провела 18 профилактических мероприятий в развлекательных заведениях Самарской области
По итогам возбуждено пять уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Происшествия
555
В съемной квартире у тольяттинца нашли 76 зип-пакетиков с наркотиком
21 сентября 2021, 11:20
В съемной квартире у тольяттинца нашли 76 зип-пакетиков с наркотиком
Подозреваемый – ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и кражу. Криминал
303
Самарца задержали за выращивание конопли
20 сентября 2021, 13:06
Самарца задержали за выращивание конопли
В доме подозреваемого полицейские обнаружили обрез ружья. Криминал
386
В центре внимания
За последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах.
21 сентября 2021  19:31
Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19
607
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
21 сентября 2021  14:00
В Самаре студенты создали стихийный мемориал в память о погибших в Перми
480
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
21 сентября 2021  13:31
Самарский проект благоустройства родника вошел в шорт-лист 25 лучших практик в России
446
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
21 сентября 2021  10:59
В Самаре рядом с филиалом Государственной Третьяковской галереи благоустроили сквер
409
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
21 сентября 2021  10:43
Михаил Матвеев одержал победу на выборах в Госдуму РФ
504
Весь список