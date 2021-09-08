У тольяттинца-закладчика нашли 36 пакетов с наркотиком

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В сентябре полицейские Тольятти получили оперативную информацию о том, что житель Автозаводского района 1992 года рождения может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города Тольятти и Самарской области.

Правоохранители задержали мужчину возле одного из жилых домов по Цветному бульвару в Тольятти. У него было обнаружено и изъято 36 пакетов с веществом в виде порошка белого цвета.

Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой 16,750 гр., что соответствует крупному размеру.

По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемый 1992 года рождения ранее не судим и официально не работает.

По версии оперативников, злоумышленник намеревался сбыть наркотик посредством «закладок» на территории Самарского региона. В настоящее время усилия полицейских направлены на установление канала поставки запрещенного вещества.

Следственной частью СУ Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.