У тольяттинца обнаружили кокаин

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Полицейские Тольятти установили причастность жителя Автозаводского района к незаконному приобретению и хранению наркотических средств.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого во дворе дома, расположенного на бульваре Курчатова в Автозаводском районе города. В присутствии понятых при личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у задержанного полиэтиленовый зип-пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти установили, что изъятым является наркотическое средство – кокаин общей массой около 1 грамма.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства мужчины обнаружен пластиковый контейнер, внутри которого находилась стеклянная банка с зип-пакетами с порошкообразным веществом, которое согласно заключению экспертов содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин. Всего у подозреваемого изъято около 18 граммов кокаина, что соответствует крупному размеру. По данным сотрудников полиции задержанный - местный житель 1983 года рождения – ранее судимый за аналогичное преступление. Полицейские проверяют слова подозреваемого о том, что запрещенное вещество приобретено им для собственного употребления.

Возбуждено уголовное дело Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.