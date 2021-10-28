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У тольяттинца нашли 12 свертков с наркотиком

28 октября 2021 09:49
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У тольяттинца нашли 12 свертков с наркотиком

Подозреваемого задержали по информации, полученной от неравнодушных граждан.

Проверяя информацию, полученную от граждан в рамках оперативно-профилактической операции «Сообщи, где торгуют смертью», сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №22 Управления МВД России по городу Тольятти установили причастность жителя Автозаводского района к незаконному сбыту наркотических веществ на территории города.

Правоохранители задержали подозреваемого  во дворе дома,  расположенного на Цветном бульваре в Автозаводском районе города. В присутствии понятых при личном досмотре полицейские обнаружили, изъяли у задержанного и направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти 12 свёртков с порошкообразным веществом. Экспертами установлено, что изъятым является  наркотическое средство – производное N-метилэфедрона, общей массой свыше 6,1 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции задержанный - местный житель 1995 года рождения - ранее к уголовной ответственности не привлекался. С его слов, приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации  путем «закладок» на территории города.  

Возбуждено уголовное дело, ему грозит тюремный срок до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

Теги: Стоп Наркотик

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