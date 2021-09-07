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У тольяттинца изъяли 270 таблеток экстази

7 сентября 2021 09:42
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У тольяттинца изъяли 270 таблеток экстази

По словам задержанного, он приобрел наркотики через сеть Интернет для реализации путем «закладок» на территории города.

В полицию Тольятти поступила оперативная информация о том, что житель Тольятти 1998 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе оперативных мероприятий данная информация подтвердилась.

Ппри осмотре места жительства подозреваемого обнаружили и изъяли 270 таблеток розового цвета, которые направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г.Тольятти.

По результатам исследования установлено, что изъятым является наркотическое вещество «МДМА» (экстази) общей массой свыше 119  грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Полицейские установили, что подозреваемый 23-летний безработный местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам задержанного, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «закладок» на территории города.  

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.  Судом по ходатайству органа следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги: наркотик наркоторговля Стоп Наркотик

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