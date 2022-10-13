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У тольяттинки в ресторане похитили дорогостоящий телефон

13 октября 2022 11:41
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У тольяттинки в ресторане похитили дорогостоящий телефон

Сотрудники тольяттинской полиции задержали подозреваемую в краже.

В начале октября в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1988 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что в одном из ресторанов у нее похитили дорогостоящий сотовый телефон. Сумма причинённого ущерба составила свыше 80 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников заведения и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

На одной из видеозаписей было видно, как одна из работниц взяла со стола телефон, убрала его в карман и ушла в подсобное помещение.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение ранее не судимой местной жительницы 1987 года рождения, которая работает уборщицей в ресторане. Женщину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная полностью признала вину и пояснила, что похищенный телефон планировала оставить себе, чтобы им пользоваться.

В настоящее время сотовый телефон изъят и возвращен законной владелице.

Теги: Кража

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