У тольяттинки в ресторане похитили дорогостоящий телефон

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Сотрудники тольяттинской полиции задержали подозреваемую в краже.



В начале октября в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1988 года рождения. Женщина сообщила полицейским, что в одном из ресторанов у нее похитили дорогостоящий сотовый телефон. Сумма причинённого ущерба составила свыше 80 000 рублей.



Сотрудники органов внутренних дел опросили работников заведения и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.



На одной из видеозаписей было видно, как одна из работниц взяла со стола телефон, убрала его в карман и ушла в подсобное помещение.



Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение ранее не судимой местной жительницы 1987 года рождения, которая работает уборщицей в ресторане. Женщину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Задержанная полностью признала вину и пояснила, что похищенный телефон планировала оставить себе, чтобы им пользоваться.



В настоящее время сотовый телефон изъят и возвращен законной владелице.