У тольяттинки в кафе украли сумку

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В январе текущего года в плицию Тольятти с заявлением обратилась местная жительница 2000 года рождения. Женщина сообщила о краже сумки, в которой находился мобильный телефон и денежные средства. Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб на сумму свыше 20 000 рублей.

Прибывшие полицейские по указанному адресу осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Из собранных правоохранителями материалов следует, что заявительница находилась в одном из кафе города с друзьями. По словам потерпевшей, в момент, когда она отлучилась, оставив сумку на столе, по возвращению - своих личных вещей не обнаружила.

Сотрудники полиции проверили ломбарды, отработали на причастность к произошедшему лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В ходе просмотра записи с камеры видеонаблюдения, установленной в кафе, правоохранители установили приметы подозреваемого мужчины. Позже оперативники выяснили, что подозреваемый - ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства. По данным полицейских, подозреваемый – житель Тольятти 1991 года рождения.

В ходе опроса мужчина признал свою вину. Сотрудникам полиции злоумышленник пояснил, что похищенную сумку и мобильный телефон он выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.