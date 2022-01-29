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У тольяттинки из подъезда украли два сноуборда

29 января 2022 10:53
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У тольяттинки из подъезда украли два сноуборда

В январе текущего года в полицию Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила, что из подъезда многоквартирного дома похищены два принадлежащих ей сноуборда. С учетом износа, заявительница оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 90 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения в подъезде дома, полицейские установили, что ночью из одной квартиры ненадолго выходил мужчина. При осмотре прилагающей к дому территории сотрудники уголовного розыска на снегу под окнами обнаружили следы волочения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска, в том числе опросили и «гуляющего по ночам» жителя дома. Ранее не судимый 30-летний мужчина сознался в противоправном деянии. Полицейским задержанный пояснил, что в один из дней заметил - соседи хранят дорогостоящий спортивный инвентарь в подъезде и решил его похитить. Ночью, зная, о работающих камерах видеонаблюдения, он выкинул сноуборды в окно, вышел на улицу и оттащил их в круглосуточный комиссионный магазин. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время спортивный инвентарь изъят и возвращен законной владелице.

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