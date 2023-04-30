У сызранца во время работ украли шлиф-машину

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В конце декабря прошлого года в дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району обратился житель села Троицкое 1982 года рождения с заявлением о краже электроинструмента. Материальный ущерб мужчина оценил на сумму 3 000 рублей.

На указанный потерпевшим адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Мужчина рассказал полицейским, что при проведении ремонтных работ с территории двора его дома пропала шлифовальная машина.

Старшему участковому уполномоченному отдела полиции по Сызранскому району поступила информация о возможной причастности одного из подопечных ранее неоднократно судимого жителя селя Троицкое 1966 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

При опросе мужчина вину в содеянном признал, добровольно выдал украденный инструмент и пояснил, что в конце декабря прошлого года его внимание привлекли ремонтные работы около одного из домов. Проходя мимо и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина свободным доступом взял электроинструмент и забрал его с собой. По словам подозреваемого, шлиф-машину он хотел использовать в личных целях.