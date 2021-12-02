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У сызранца украли мопед из незапертого сарая

2 декабря 2021 11:28
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У сызранца украли мопед из незапертого сарая

В августе текущего года за помощью в полицию обратился местный житель, который сообщил полицейским, что у него из сарая похищен мопед.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу подробно опросили потерпевшего и выяснили, что мопед, который был не на ходу, хранился в сарае. Помещение, по словам мужчины, не закрывалось на замок.

Сотрудники полиции проверили на причастность лиц, ранее судимых за совершение аналогичных преступлений, а также проверили возможные места сбыта похищенного. В одном из пунктов приема металлолома обнаружили и изъяли похищенный мопед. В ходе дальнейшей работы оперативники установили личность мужчины, который сбыл похищенное имущество. Ранее не судимого местного жителя 1971 года рождения полицейские задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что знал о хранящемся в незапертом сарае мопеде.

Возбуждено уголовное дело, вору грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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