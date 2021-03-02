У сызранца на вокзале украли кошелек

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В дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте с заявлением о пропаже личных вещей обратился 25-летний местный житель. В кассовом зале железнодорожного вокзала станции Сызрань-1 у гражданина был похищен кошелек с документами и денежными средствами. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей, что является значительным ущербом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили личность подозреваемого в хищении. Вскоре мужчину задержали в г. на железнодорожном вокзале станции Самара. При проведении личного досмотра в спортивной сумке задержанного было обнаружено похищенное имущество.

Установлено, что подозреваемый, находясь в здании железнодорожного вокзала ст. Сызрань-1, заметил на подоконнике чужой кошелек, забрал его, после чего совершил посадку на электропоезд.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.