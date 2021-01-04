У сызранки украли телевизор, ТВ-приставку и микроволновую печь

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В полицию Сызрани поступило сообщение от местной жительницы города 1987 года рождения. Женщина рассказала полицейским, что из ее квартиры похищено имущество: телевизор, ТВ-приставка и микроволновая печь. Нанесенный ущерб потерпевшая оценила в 10 000 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили жильцов соседних квартир для установления возможных свидетелей произошедшего.

Из опроса потерпевшей выяснилось, что незадолго до инцидента она приходила в гости и оставалась у соседки с ночевой. На утро, по возвращению в квартиру, обнаружила пропажу имущества. При этом входная дверь на момент возвращения хозяйки жилплощади была закрыта.

При осмотре места происшествия полицейские обратили внимание на то, что на входной двери отсутствовали следы взлома. Ключи от квартиры, по словам заявительницы, по приходу в гости, она оставила в кармане куртки, а утром они лежали уже на столе.

Полицейские предположили, что к совершению преступления может быть причастен близкий родственник соседки. Мужчина проживал вместе с женщиной и в момент посиделок находился в квартире. В ходе оперативных мероприятий данное предположение нашло свое подтверждение.

Сотрудники полиции выяснили, что предполагаемый злоумышленник воспользовался тем, что все уснули и за его действиями никто не наблюдает, и взял ключи из куртки потерпевшей. После этого он проник в квартиру, где похитил вещи, а потом вернул ключи.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Похищенное имущество он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает облМВД.