У сызранки украли велосипед из подъезда

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В полицию Сызрани обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о том, что в ночное время из подъезда дома, в котором она проживает, был похищен спортивный велосипед. Материальный ущерб заявительница оценила в шесть тысяч рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место совершения преступления, провели поквартирный обход. По предоставленным заявительницей документам полицейские установили приметы пропавшего имущества. Располагая данными сведениями, сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного.

При отработке на причастность к совершению данного преступления лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции, оперативники обнаружили пропавшее имущество у 21-летнего жителя этого же района. Мужчину задержали и доставили отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса злоумышленник признался в совершении кражи и пояснил оперативникам, что присмотрел велосипед заранее. Вооружившись инструментами, молодой человек зашел в подъезд жилого дома в ночное время, перекусил страховочный трос и похитил имущество.

Возбуждено уголовное дело. Похищенный велосипед вернули законному собственнику, сообщает облМВД.