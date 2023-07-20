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У самарца украли телевизор и спрятали на заброшенном участке

20 июля 2023 11:27
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У самарца украли телевизор и спрятали на заброшенном участке

В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району поступило сообщение от жителя г. Самары, который сообщил, что из его частного дома, находящегося в одном из садовых некоммерческих товариществ, похищен телевизор. Ущерб составил 15 000 тысяч рублей.

По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что преступник проник в помещение выдавив пластиковую раму.

Оперативники подробно опросили заявителя, участковые произвели подворовой обход. Эксперт изъял отпечатки следов пальцев рук пригодные к идентификации. Полицейскими опрошены продавцы магазинов, где злоумышленник мог реализовать похищенное. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили лиц привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления. В результате установлен подозреваемый в краже, который был задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый – местный житель 1996 года рождения ранее судимый за кражи признал свою вину. Он рассказал полицейским что, когда проходил мимо дома, расположенного в СНТ и поняв, что хозяева отсутствуют проник в помещение, откуда похитил телевизор. Зная, что в данный момент он не сможет его реализовать злоумышленник спрятал похищенное на заброшенном участке, где его и изъяли сотрудники полиции.

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