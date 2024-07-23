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У самарца из дачного дома украли садовый инвентарь

23 июля 2024 10:17
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У самарца из дачного дома украли садовый инвента

Задержанный признал свою вину в содеянном, раскаялся и обязался возместить причиненный материальный ущерб.

В начале июля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по г. Самаре за помощью обратился 38 - летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него из дачного дома, расположенного в одном из садовых товариществ города, похищено имущество. Пострадавший оценил причиненный ему ущерб на общую сумму 10 000 рублей.

Прибыв по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию, подробно опросили потерпевшего, изъяли следы пальцев рук с различных поверхностей. Из собранных материалов следует, что злоумышленник проник в дачный дом через окно и похитил садовый инвентарь. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель. Задержанный признал свою вину полностью, раскаялся в содеянном и обязался возместить причиненный материальный ущерб. Мужчина пояснил полицейским, что похищенное имущество продал незнакомым людям, а денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого следственным отделом отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время самарцу предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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