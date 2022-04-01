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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У самарчанки вместо получения приза со счета списали 30 тысяч рублей

1 апреля 2022 10:10
98
У самарчанки вместо получения приза со счета списали 30 тысяч рублей

Будьте бдительны!

В мессенджерах приходят смс-рассылки о розыгрыше автомобиля либо других ценных призов.

Для получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денежных средств они перестают выходить на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для получения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что выигрыш в лотерею влечет за собой налоговые обязательства, но порядок уплаты налогов регламентирован действующим законодательством и не осуществляется посредством перевода денежных средств на электронные счета граждан и организаций или т.н. «электронные кошельки».

Так, 44-летняя жительница Самары, по приглашению от неустановленного лица  в одном из  мессенджеров зарегистрировалась на платформе "Розыгрыш призов», при этом на экране смартфона появилось 9 коробок в виде подарков, где предлагалось с трех попыток угадать местонахождение денежного приза. С третьей попытки безработная угадала, где находится приз, который составил 3060 долларов США. Для получения выигрыша неизвестный предложил женщине в данном приложении перевести 449 рублей за "транзакцию". Самарчанка ввела данные своей банковской карты и перевела денежные средства. После чего ей пришло уведомление, что у нее со счета списаны денежные средства в общей сумме 30 тысяч рублей. Денежный приз женщина не получила, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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