У ранее судимого жителя Новокуйбышевска изъято более 400 граммов марихуаны

Я нашел ошибку
Главные новости:
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Социальный проект КбшЖД занял первое место в конкурсе Самарской области "Добрые новости"
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
Сбер зачислил военнослужащим президентские выплаты по 15 тысяч рублей, дополнив их скидками и подарками экосистемы
В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту
В Самаре пройдет финал Чемпионата Поволжья по дрифту
Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября
Выплаты вкладчикам «зависшего» банка «Спутник» начнутся 20 сентября
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
В Самаре пройдет Всемирный день донора костного мозга
Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках
Активисты «Единой России» проверили соблюдение антиковидных мер на избирательных участках
Самарцев предупреждают: В осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами
Самарцев предупреждают: в осенне-зимний период будьте особенно внимательны в обращении с бытовыми газовыми приборами
Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам
Сергей Перминов: Высокая конкурентность избирательной кампании 2021 года положительно отражается на интересе людей к выборам
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.43
-0.42
EUR 85.36
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»
18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У ранее судимого жителя Новокуйбышевска изъято более 400 граммов марихуаны

17 сентября 2021 10:08
138
У ранее судимого жителя Новокуйбышевска изъято более 400 граммов марихуаны

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Новокуйбышевского отдела полиции поступила информация о возможной причастности 33-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя к незаконному хранению наркотических средств.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемого полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Изъятый пакет оперуполномоченные направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что вещество является наркосодержащим растением «конопля» в высушенном состоянии массой более 400 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.
Задержанный пояснил полицейским, что собрал дикорастущую коноплю на озере возле сельского поселения Воскресенка для собственного употребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до одного года.

Теги: наркотики Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре транспортные полицейские пресекли факт распространения наркотиков
08 сентября 2021, 11:32
В Самаре транспортные полицейские пресекли факт распространения наркотиков
Полицейские задержали подозреваемых на территории Железнодорожного района города Самары. Криминал
592
В Самаре полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
06 сентября 2021, 11:33
В Самаре задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
У задержанных безработных  супругов  изъято более 70 грамм запрещенного вещества. Криминал
560
Житель Шенталинского района выращивал наркорастение
14 августа 2021, 12:01
Житель Шенталинского района выращивал наркорастение
Мужчина пояснил полицейским, что растение он выращивал исключительно для собственного употребления. Криминал
1311
В центре внимания
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
17 сентября 2021  11:21
В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах
116
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
17 сентября 2021  10:47
Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья
128
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
461
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
458
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
415
Весь список