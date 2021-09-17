У ранее судимого жителя Новокуйбышевска изъято более 400 граммов марихуаны

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Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Новокуйбышевского отдела полиции поступила информация о возможной причастности 33-летнего ранее судимого за имущественные преступления местного жителя к незаконному хранению наркотических средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали на одной из улиц города. При личном досмотре в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемого полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Изъятый пакет оперуполномоченные направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В результате проведенного исследования установлено, что вещество является наркосодержащим растением «конопля» в высушенном состоянии массой более 400 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что собрал дикорастущую коноплю на озере возле сельского поселения Воскресенка для собственного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до одного года.