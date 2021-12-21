У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика

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Сотрудники МВД в Самаре совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области возле жилого дома на ул. Иртышской задержали двух молодых людей 2001 и 1999 годов рождения.

При личном досмотре, в присутствии понятых, у одного из задержанных изъято более 50 свертков, а у второго - 43, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Изъятое направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством мефедрон, общим весом более 160 гр.

По месту жительства подозреваемых сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр квартиры. В ходе работы обнаружены и изъяты электронные весы, скотч-лента и 95 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятым порошком также является мефедрон, общей массой 162 грамм.

Всего из незаконного оборота изъято 189 свертков наркотика общей массой более 320 грамм, что относится к крупному размеру. В ходе опроса задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть «Интернет» посредством тайников - закладок.

Возбуждены уголовные дела, собщает облМВД.