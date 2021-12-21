Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре могут запретить движение катеров по реке Татьянке
В Самаре могут запретить движение катеров по реке Татьянке
Названы характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса
Названы характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса
У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика
У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика
Самарцев приглашают на соискание премий Правительства РФ 2022 года в области качества
Самарцев приглашают на соискание премий Правительства РФ 2022 года в области качества
Самарец хотел купить айфон и лишился почти 90 тысяч рублей
Самарец хотел купить айфон и лишился почти 90 тысяч рублей
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»
В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове
В самарской школе №90 на фасаде и внутри разместили баннеры в память о Василии Яковлевиче Галиулове
Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами
Что жители Самары хотели бы получить в подарок на Новый год и что собираются дарить сами
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.56
EUR 83.62
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика

21 декабря 2021 10:34
70
У молодых самарцев изъято 189 свертков наркотика

Сотрудники МВД в Самаре совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области возле жилого дома на ул. Иртышской задержали двух молодых людей 2001 и 1999 годов рождения.

При личном досмотре, в присутствии понятых, у одного из задержанных изъято более 50 свертков, а у второго - 43, внутри которых находилось порошкообразное вещество. Изъятое направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством мефедрон, общим весом более 160 гр.

По месту жительства подозреваемых сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр квартиры. В ходе работы обнаружены и изъяты электронные весы, скотч-лента и 95 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятым порошком также является мефедрон, общей массой 162 грамм.

Всего из незаконного оборота изъято 189 свертков наркотика общей массой более 320 грамм, что относится к крупному размеру. В ходе опроса задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики через сеть «Интернет» посредством тайников - закладок.

Возбуждены уголовные дела, собщает облМВД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
135
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
118
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
454
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
383
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
405
Весь список