У 75-летней самарчанки грабитель сорвал с шеи золотую цепочку средь бела дня

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В полицию в Самаре поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина днем на улице Ново-Вокзальной сорвал с шеи пенсионерки 1947 года рождения золотую цепочку.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, подробно опросили потерпевшую. Пенсионерка пояснила, что днем шла из магазина и в какой-то момент увидела, как к ней подбежал незнакомец и резким движением сорвал с шеи цепочку, после чего убежал. Заявительница подробно описала приметы грабителя: она хорошо запомнила майку светлого цвета и сиреневую кепку.

Сотрудники полиции отработали прилегающую к месту происшествия территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения. На одну из камер попал момент, на котором видно, как за женщиной шел сзади нападавший. Полицейские проверили места возможного сбыта и лиц, ранее судимый за аналогичные преступления.

Оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника – им оказался житель областного центра 1981 года рождения, ранее судимый за кражу. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина не стал отрицать своей причастности к ограблению пожилой женщины. Он рассказал, что в тот день находился на территории Промышленного района. Его внимание привлекла пенсионерка, на шее которой он заметил золотое изделие. Злоумышленник дождался, когда женщина зайдёт в дворовую арку и сорвал с шеи цепочку. В этот же день он перепродал похищенное случайному прохожему за 20 000 рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Отделом дознания ОП№2 Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело