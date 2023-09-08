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Тяжкое преступление на территории садового товарищества в Жигулевске

8 сентября 2023 11:21
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тяжкое преступление на территории садового товарищества в Жигулевске

Ранее неоднократно судимый злоумышленник находился в федеральном розыске.

В ночное время суток в медицинское учреждение с травмами доставили 68-летнего местного жителя. Полицейские установили, что мужчина получил травмы на территории садового товарищества.

Сотрудники полиции установили и опросили возможных свидетелей, осмотрели место происшествия, проверили на причастность лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. В ходе оперативных мероприятий сотрудники О МВД России по г.Жигулевску совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его в городе Сызрани.

Полицейские выяснили, что 35-летний, ранее неоднократно судимый, находившийся в федеральном розыске мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе возникшего конфликта нанёс многочисленные удары своему знакомому. Согласно полученным медицинским документам, потерпевшему в результате этого были причинены травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. 

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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