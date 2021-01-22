ЦБ рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

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Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан, они стали представляться сотрудниками правоохранительных органов и сообщать о возбуждении уголовного дела по заявлению Банка России. Об этом говорится в пятницу, 22 января, в сообщении на сайте регулятора.

Злоумышленники пытаются получить в ходе разговора у клиентов банков персональные данные, информацию платежных карт и прочее. Полученная информация используется для кражи денег со счетов.

Регулятор уведомил банки о росте количества случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов. «Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций», — предупредили в ЦБ.

Как напомнил Банк России, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать людям персональные данные или данные платежной карты, пишут "Известия".