Три жителя Самарской области дом из мести

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Сергиевский районный суд вынес решение по уголовному делу трех мужчин, которых обвиняли в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Установлено, что в мае этого года трое местных жителей в возрасте от 27 до 34 лет распивали спиртные напитки. Один из них, ранее неоднократно судимый 27-летний мужчина, решил отомстить знакомому, которой до этого написал на него заявление в полицию. Сообщники приехали в поселок Нива и вылили бензин на угол многоквартирного дома, в котором находилась квартира потерпевшего. Они подожгли дом и скрылись. Местные жители смогли сами потушить пожар.



Суд признал всех троих виновными. Зачинщик поджога получил 3 года колонии строгого режима, а два его подельника - 1,8 и 2 года условного срока, пишет Сова.