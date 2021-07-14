Тольяттинца уличили в ловле сетью раков

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Полицейские напоминают: за незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, в Шигонском районе правоохранители задокументировали подобный факт. Житель Тольятти 1969 года рождения при помощи лодки и запрещенного орудия лова - нитчатой сети длиной 30 метров осуществлял незаконный вылов раков на реке Уса в районе села Муранка. Ущерб, причинённый государству, составил более шести тысяч рублей. Задержанный не стал отрицать своей вины и признался в содеянном.

В ходе осмотра места происшествия незаконный улов изъят и возвращен в естественную среду обитания.

Подозреваемый в настоящее время нигде не работает и ранее судим за совершение кражи и оскорбление представителя власти.

Отделением дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сообщить обо всех противоправных фактах вылова водных биологических ресурсов можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112.