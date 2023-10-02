Тольяттинца у магазина ограбили новые знакомые

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В августе текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти обратился местный житель 1994 года рождения, который сообщил, что двое неизвестный мужчин вырвали сотовый телефон и убежали.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы злоумышленников и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что вышел из продуктового магазина и познакомился с двумя мужчинами, в ходе общения между ним и одним из мужчин возник конфликт, в результате которого произошла потасовка, мужчины вырвали сотовый телефон и убежали.

Сотрудники полиции провели осмотр прилегающей к месту преступления территории, провели поквартирных обход близ стоящих домов, изучили возможные пути отхода злоумышленников, установили и опросили очевидцев.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска проверили возможные места сбыта похищенного имущества, в результате чего получили информацию, что сотовый телефон сдали в ломбард двое безработных местных жителя 1987 и 2000 года рождения. Оперативники установили личности, места возможного нахождения и задержали злоумышленников. В ходе опроса задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенный сотовый телефон сдали в ломбард, деньги потратил на личные нужды.

О грабеже возбуждено уголовное дело.