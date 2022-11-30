Тольяттинца ограбил новый знакомый около бара

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Ночью в полицию Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что час назад в ходе конфликта случайный знакомый вырвал у него из рук телефон и ушел в неизвестном направлении.

Заявитель попытался самостоятельно найти своего «обидчика», но понял, что не справится и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия – возле одного из питейных заведений города - провели осмотр, установили и опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что потерпевший в баре познакомился с мужчиной, распивал с ним спиртные напитки. В какой - то момент когда они вышли на улицу, между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон и скрылся. Заявитель подробно описал полицейским характерную внешность злоумышленника, особенности речи и пересказал содержание разговора, который они вели до происшествия.

Сотрудники органов внутренних дел предположили, что хищение сотового телефона совершил 37-летний безработный житель Ставропольского района, временно проживающий в Тольятти. Мужчину задержали по месту жительства, в присутствии понятых изъяли у него похищенный телефон и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимает, для чего отобрал у потерпевшего телефон.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.