Тольяттинца ограбил новый знакомый около бара

Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующая партия гумпомощи отправится кинельцам, принимающим непосредственное участие в СВО.
Сегодня мобилизованным из Кинеля, проходящим военную подготовку, доставлена гуманитарная помощь
В этом году участие в Олимпиаде приняли 133547 школьников Самарской области.
В Самарской области подвели итоги олимпиады «Безопасные дороги»
В этом году в мероприятиях Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД приняли участие более 5000 представителей молодого поколения.
Специалисты областного СПИД-центра проводят профилактические мероприятия среди молодежи
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
Мужчина, пострадавший на пожаре в магазине ритуальных услуг в Самаре, скончался
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Кировском районе Самары могут снести детский сад и построить школу
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
В Самарской области еще 173 человека заболели коронавирусом
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Завершен первый этап благоустройства парка «Воронежские озера» в Самаре
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.07
0.32
EUR 63.39
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца ограбил новый знакомый около бара

30 ноября 2022 11:28
136
Тольяттинца ограбил новый знакомый около бара

Ночью в полицию Тольятти обратился  местный житель,  который   сообщил, что час назад в ходе конфликта случайный знакомый вырвал у него из рук телефон и  ушел в неизвестном направлении.

Заявитель попытался самостоятельно найти своего «обидчика», но понял, что не справится и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия – возле одного из питейных заведений города - провели осмотр, установили и опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что  потерпевший в баре познакомился с мужчиной,  распивал с ним спиртные напитки. В какой - то момент когда они вышли на улицу, между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон и скрылся. Заявитель подробно описал полицейским характерную внешность злоумышленника, особенности речи и пересказал содержание разговора, который они вели до происшествия.

Сотрудники органов внутренних дел предположили, что хищение сотового телефона совершил 37-летний безработный житель Ставропольского района, временно проживающий в Тольятти. Мужчину задержали по месту жительства, в присутствии понятых изъяли у него похищенный телефон и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимает, для чего отобрал у потерпевшего телефон.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
134
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
489
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
475
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
432
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
501
Весь список