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Тольяттинца обокрала на 78 тысяч рублей девушка, с которой он познакомился на улице и пригласил к себе

30 июня 2022 11:57
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Тольяттинца обокрала на 78 тысяч рублей девушка, с которой он познакомился на улице и пригласил к себе

В полицию Тольятти обратился местный житель 1970 года рождения с сообщением о краже денежных средств с его банковской карты.
Мужчина в ходе опроса рассказал полицейским, что познакомился на улице с девушкой и пригласил ее к себе в гости. Дома они распивали спиртные напитки, просматривали видео на телефоне, при этом заявитель не скрывал от гостьи,  что на смартфоне нет пин-код для разблокировки. После застолья мужчина уснул, а проснувшись на следующий день обнаружил в мобильном приложении сообщения о переводе 78 тысяч рублей на чужой расчетный счет, после чего обратился за помощью в полицию.
Сотрудники полиции изучили выписки с банковской карты, выяснили банковский счет, на который были переведены денежные средства. Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность владелицы счета. Ей оказалась безработная, ранее не судимая жительница Тольятти 1989 года рождения. Мужчина уверенно опознал в задержанной свою гостью.

Злоумышленница пояснила, что когда мужчина уснул, она воспользовалась приложением, установленным в сотовом телефоне, и перевела деньги на свою карту, а в дальнейшем потратила их на личные нужды.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет. Подозреваемая возместила причиненный потерпевшему ущерб.

 

Теги: Кража

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