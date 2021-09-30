Тольяттинский пенсионер нашел банковскую карту и начал делать покупки

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В сентябре текущего года в отдел полицию Тольятти обратилась местная жительница 2002 года рождения с сообщением о пропаже банковской карты. Женщина пояснила полицейским, что пользовалась картой, когда оплачивала покупки в магазине. Вернувшись домой, местная жительница обнаружила, что на телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств с карты, а сам пластик пропал. Сумма причинённого ущерба составила свыше 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, изучив выписку о движении денежных средств по счету, установили, что по карте потерпевшей производилась оплата покупок в одном из продуктовых магазинов Автозаводского района города. Также полицейские установили, что неизвестный мужчина заезжал на автомобильную заправочную станцию, где расплатился похищенной картой за бензин. Оперуполномоченные опросили продавцов, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости от торговых точек.

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого, доставили его в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.



По данным оперативников, местный житель 1952 года рождения пенсионер, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что банковскую карту нашел на улице и решил воспользоваться ей - расплатиться за товары в ближайшем продуктовом магазине и заправить свой автомобиль «LADA Kalina».

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств). Расследование продолжается.

Полиция предупреждает: утраченную банковскую карту необходимо немедленно блокировать. Один телефонный звонок на «горячую линию» банка позволит сохранить ваши сбережения в том случае, если вы потеряли банковскую карту. Заблокировав все операции по своему банковскому счету, можно быть уверенным в том, что тот, кто найдет вашу карту, не сможет ей воспользоваться в преступных целях. Кража с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств, относится к тяжким преступлениям. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.