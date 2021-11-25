Тольяттинский маляр отдал мошеннику более 2 млн рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомцам свои сбережения, даже если они обещают их неоднократно приумножить!



Так, маляр одного из обществ с ограниченной ответственностью Тольятти - мужчина 1990 года рождения, увидел рекламу "выгодного вложения" в одной из социальных сетей и вступил в личную переписку с мошенником. Неизвестный под предлогом приумножения денежных средств в результате операций с криптовалютой на одной из брокерских площадок убедил потерпевшего перевести ему денежные средства на общую сумму более 2 миллионов рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.