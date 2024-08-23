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Тольяттинские росгвардейцы задержали девушку, подозреваемую в хранении наркотиков

23 августа 2024 09:31
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Возбуждено уголовное дело.

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о необходимости прибыть во двор дома, расположенного на улице Суворова. Местные жители сообщили о подозрительно ведущей себя женщине. Росгвардейцы незамедлительно направились по указанному адресу.

Прибыв на место, патрульные увидели девушку, которая усердно что-то искала на земле между деревьев. Заметив служебный автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии, она попыталась скрыться. В тот момент, когда росгвардейцы приблизились к женщине, она внезапно выбросила на проезжую часть сверток синего цвета. В ходе дальнейшего общения жительница Тольятти 1991 года рождения призналась, что в свертке, перемотанном синей изолентой, находится наркотик, который она забрала из «закладки».

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Тольятти Уголовное дело

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