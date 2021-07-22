Тольяттинские правоохранители провели оперативное мероприятие в баре

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Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделений «Гром» и «ОМОН» самарского управления Росгвардии провели оперативное мероприятие в баре, расположенном в Центральном районе Тольятти.

Правоохранители с применением служебно-разыскной собаки проверили танцпол, зал и служебные помещения развлекательного заведения. Во время проведения мероприятия в баре находилось около 100 посетителей и работников, с которыми правоохранители провели профилактические беседы. 33 посетителя, у которых присутствовали внешние признаки опьянения, направлены на медицинское освидетельствование. В отношении троих граждан, у которых предварительно установлен факт наркотического опьянения, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Пять посетителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, привлечены к административной ответственности по ст. 6.9.1. «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В ходе проведения осмотра помещений развлекательного заведения, в присутствии понятых, обнаружены и изъяты три свертка с неизвестным веществом, которые направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Результаты экспертизы показали, что изъятым являются наркотические средства: мефедрон и марихуана, общей массой около двух грамм.

Следственным отделом Отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе.