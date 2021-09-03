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Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в краже электронных денежных средств с банковской карты

3 сентября 2021 11:38
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Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в краже электронных денежных средств с банковской карты

В конце августа текущего года в отдел полиции №21 Управления МВД России по г.Тольятти обратилась местная жительница 1982 года рождения с сообщением о пропаже банковской карты.
Женщина пояснила полицейским, что пользовалась картой, когда оплачивала покупки в магазине. Вернувшись домой, местная жительница обнаружила, что на телефон стали приходить сообщения о списании денежных средств с карты.
Правоохранители подробно опросили потерпевшую и выяснили, что когда она возвращалась из магазина, то уронила свою сумку возле одного из домов по улице Степана Разина в Автозаводском районе. Собрав содержимое, женщина не заметила отсутствия банковской карты.
Сотрудники полиции, изучив выписку о движении денежных средств по счету, установили, что по карте потерпевшей производилась оплата покупок в продуктовом магазине на той же улице.

По данным оперативников, местный житель 1997 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что банковскую карту нашел на улице и решил воспользоваться ей - расплатился за товары в ближайшем продуктовом магазине.
Возбуждено уголовное дело.


Полиция предупреждает: утраченную банковскую карту необходимо немедленно блокировать.
Один телефонный звонок на «горячую линию» банка позволит сохранить ваши сбережения в том случае, если вы потеряли банковскую карту. Заблокировав все операции по своему банковскому счету, можно быть уверенным в том, что тот, кто найдет вашу карту, не сможет ей воспользоваться в преступных целях.
Кража с банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств, относится к тяжким преступлениям. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Теги: банковская карта кража

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