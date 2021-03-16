Тольяттинская пенсионерка перевела мошенникам 3,3 млн рублей

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Остерегайтесь предложений сохранить ваши сбережения с неизвестных номеров.

Так, пенсионерка из Тольятти 1953 года рождения, чтобы «сберечь» свои денежные средства, перевела их на лицевой счет мошенников. Неизвестный преступник, используя более 20 разных абонентских номеров, по телефону убедил женщину, что ее накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время потерпевшая перевела 3 315 000 рублей на «безопасный» счет мошенника. В настоящее время по данному факту проводится проверка.