Тольяттинская пенсионерка лишилась денег, поверив мошеннику

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Осторожно! Не доверяйте мошенникам, которые представляются сотрудниками безопасности банка!

Жительнице Тольятти 1945 года рождения поступил звонок с неизвестного номера, незнакомец представился сотрудником одного из банков. Путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом защиты денежных средств на нескольких расчетных счетах мужчина попросил сообщить ему данные банковских карт. Пенсионерка, доверившись незнакомцу, лишилась денежных средств на общую сумму 250 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.