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Тольяттинская пенсионерка перевела свыше 1 миллиона рублей мошенникам

6 ноября 2023 10:32
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Тольяттинская пенсионерка перевела свыше 1 миллиона рублей мошенникам

В течении трех дней пенсионерке из Тольятти, в одном из мессенджеров писал неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности банка сообщал женщине, что ему поступили секретные данные: на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы их разоблачить и предотвратить потерю сбережений, нужно срочно все деньги со счетов перечислить на безопасный счет. Поверив, жительница региона, 1945 года рождения, последовала инструкции и перевела более 1 миллиона рублей на указанный счет злоумышленника.  После этого собеседник перестал выходить на связь, а обманутая пенсионерка обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Сотрудники полиции напоминают: «Настоящие сотрудники банков или правоохранители не будут писать вам в социальных сетях и мессенджерах и сообщать какие-либо «секретные данные», касаемые ваших счетов».

Теги: Мошенники

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