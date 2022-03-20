Тольяттинка воткнула нож в голову мужа

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13 марта текущего года в дежурную часть отдела полиции 22 Управления МВД России по г. Тольятти позвонил житель Автозаводского района, который стал свидетелем конфликта на лестничной площадке многоквартирного дома по ул. Ворошилова. Оперативный дежурный направил по указанному адресу ближайший наряд полиции.

Дверь квартиры, на которую указал бдительный сосед, полицейским открыла женщина. За ее спиной находился окровавленный мужчина. Патрульные оказали ему помощь, вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Жена пострадавшего безучастно наблюдала за действиями сотрудников полиции, сидя в комнате. Специалисты госпитализировали пострадавшего в одну из городских больниц.

На месте происшествия полицейские провели осмотр, обнаружили и изъяли нож со следами бурого цвета, опросили соседей. Хозяйку квартиры доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передали участковому уполномоченному полиции.

Из собранных материалов следует, что семейная жизнь участников конфликта уже давно имеет криминальный оттенок. Соседи неоднократно жаловались участковым уполномоченным полиции: 29-летняя безработная местная жительница применяла физическую силу и высказывала словесные угрозы в адрес своего 32-летнего мужа, работника одной из городских организаций. Сотрудниками полиции местная жительница, в установленном порядке привлекалась к ответственности, предусмотренной ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В день происшествия супруги посещали одно из питейных заведений города. Дома между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Женщина взяла кухонный нож и нанесла им один удар в голову мужа. Он выбежал на лестничную клетку, позвал на помощь соседей и вернулся в квартиру.

Возбуждено уголовное дело.